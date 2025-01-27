Жителя Донецка осудили на 20 лет за подрыв локомотивов в депо Мелитополя

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Максима Тимофеева к 20 годам лишения свободы за подрывы локомотивов в мелитопольском депо в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Тимофеев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме. Кроме того, фигуранта дела обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. руб.

По словам собеседника агентства, 5 апреля 2023 года подсудимый вместе с соучастником забрали из тайника одно из двух хранившихся там самодельных взрывных устройств (СВУ). Проникнув на охраняемую территорию, напарник Тимофеева прикрепил СВУ на топливный бак локомотива и активировал таймер срабатывания, после чего оба покинули депо. В результате взрыва СВУ были повреждены локомотив и пассажирский вагон, следует из материалов дела.

По версии следствия, в тот же день Тимофеев и его подельник взорвали еще один локомотив, находившийся на территории депо. Аналогичные теракты они совершили в июне 2023 года.

Тимофеев был задержан 22 августа 2023 года. Против него возбудили уголовные дела по факту участия в террористическом сообществе, незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также теракта.