Повстанцы в ДР Конго заявили о контроле над городом Гома

Виды Гома (Фото: Aubin Mukoni / Reuters )

Повстанческая группировка M23 захватила в Демократической Республике Конго (ДРК) город Гома — административный центр провинции Северное Киву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера повстанцев Корнеля Нангу.

По его словам, город был взят повстанцами 26 января. Они объявили о захвате Гомы за несколько минут до истечения 48-часового срока, который группировка установила для того, чтобы правительственная армия сдала свое оружие.

Повстанцы М23, или «Движение 23 марта», одна из вооруженных группировок, которая сейчас наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке ДР Конго. В последние недели повстанцы добились значительных территориальных успехов, захватив города и деревни и окружив Гому. Конго, США и эксперты ООН обвиняют Руанду в поддержке М23.

Reuters отмечает, что пока невозможно определить, находится ли город под полным контролем повстанцев. Правительство ДРК пока не подтвердило потерю Гомы. 27 января Совет Безопасности ООН планирует провести экстренное заседание из-за обострения кризиса. По данным Actualite, в городе не осталось никакого командования, кроме войск, полиции и солдат, слышна беспорядочная стрельба.

До этого в январе повстанцы взяли под контроль Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов снабжения Гомы. Двумя днями позже они захватили Саке, который был главной оборонительной позицией армии ДР Конго.

26 января МИД ДР Конго немедленно отозвал своих дипломатов из столицы Руанды Кигали и объявил о закрытии посольства Руанды в Киншасе.