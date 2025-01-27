 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Повстанцы в ДР Конго заявили о контроле над городом Гома

Виды Гома
Виды Гома (Фото: Aubin Mukoni / Reuters )

Повстанческая группировка M23 захватила в Демократической Республике Конго (ДРК) город Гома — административный центр провинции Северное Киву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера повстанцев Корнеля Нангу.

По его словам, город был взят повстанцами 26 января. Они объявили о захвате Гомы за несколько минут до истечения 48-часового срока, который группировка установила для того, чтобы правительственная армия сдала свое оружие.

Повстанцы М23, или «Движение 23 марта», одна из вооруженных группировок, которая сейчас наступает в провинциях Северное и Южное Киву на востоке ДР Конго. В последние недели повстанцы добились значительных территориальных успехов, захватив города и деревни и окружив Гому. Конго, США и эксперты ООН обвиняют Руанду в поддержке М23.

Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР Конго
Политика

Reuters отмечает, что пока невозможно определить, находится ли город под полным контролем повстанцев. Правительство ДРК пока не подтвердило потерю Гомы. 27 января Совет Безопасности ООН планирует провести экстренное заседание из-за обострения кризиса. По данным Actualite, в городе не осталось никакого командования, кроме войск, полиции и солдат, слышна беспорядочная стрельба.

До этого в январе повстанцы взяли под контроль Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов снабжения Гомы. Двумя днями позже они захватили Саке, который был главной оборонительной позицией армии ДР Конго.

26 января МИД ДР Конго немедленно отозвал своих дипломатов из столицы Руанды Кигали и объявил о закрытии посольства Руанды в Киншасе.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
повстанцы Африка Демократическая Республика Конго
Материалы по теме
Совбез ООН анонсировал экстренное заседание на фоне боев в ДР Конго
Политика
ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
Политика
Самолет Ан-26 с сигаретами загорелся при экстренной посадке в ДР Конго
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Суд арестовал имущество МоргенштернаПолитика, 11:53
Станислав Черчесов ушел в отставку с поста тренера сборной КазахстанаСпорт, 11:52
Полиция поймала двух участников массовой драки у молла в ПетербургеОбщество, 11:49
«МК» узнал о внезапной смерти полицейского, подозреваемого в убийствеОбщество, 11:47
Выживший после дрейфа на катамаране признал административное нарушениеПолитика, 11:46
Минприроды оценило законность продажи месторождений на «Авито»Бизнес, 11:43
Повстанцы в ДР Конго заявили о контроле над городом ГомаПолитика, 11:35
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 11:33
Майоров усомнился в допуске сборной России по хоккею на ОлимпиадуСпорт, 11:31
Кажется, рыночные прогнозы никогда не сбываются. Так зачем они инвесторамPro, 11:30
От Tesla до Haval. Главные новинки — 2025, которые привезут в РоссиюАвто, 11:29
Глава музея Холокоста увидел угрозу в словах Маска о памяти о нацизмеПолитика, 11:21
Аналитики назвали районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье за кварталНедвижимость, 11:14
В США машина въехала в толпу болельщиков клуба NFLОбщество, 11:03