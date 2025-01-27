Прокуратура передала в суд дело пермячки об убийстве сына
Прокуратура передала в суд материалы дела и обвинительное заключение в отношении матери ребенка, тело которого нашли в чемодане у мусорных контейнеров в Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Пермского края.
«Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение в отношении Ирины Шатовой. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении. Санкция статьи предполагает для женщин до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, Шатова удушила своего девятилетнего сына вечером 11 июля 2024 года. Тело она поместила в чемодан и вынесла его к мусорным контейнерам возле многоквартирного дома. Останки ребенка обнаружили местные бездомные.
По результатам психиатрической экспертизы женщина была признана вменяемой. Прокуратура направила уголовное дело в Пермский краевой суд.
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