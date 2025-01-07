СК завел дело после массовой драки в центре Уфы

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании массовой драки в центре Уфы в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело о групповом хулиганстве по ч.2 ст. 213 УК после того, как в медиапространстве распространилось видео драки мужчин на одной из улиц в центре города.

Накануне портал Ufa1.ru опубликовал кадры драки, уточнив, что видео появилось в соцсетях. Инцидент произошел на улице Коммунистической.