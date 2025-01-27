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Военная операция на Украине ,  
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Ouest-France узнала о рекордном доходе США за счет конфликта на Украине

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Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США за счет конфликта на Украине по итогам 2024 года смогли нарастить прибыль от продажи оружия на 29%, до $318,7 млрд. Об этом сообщает французская газета Ouest-France со ссылкой на данные Госдепартамента.

«Эти цифры соответствуют прогнозам роста продаж американских производителей оружия, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, акции которых, как ожидается, вырастут на фоне растущей глобальной нестабильности», — говорится в публикации.

По данным издания, рост доходов обусловлен тем, что ряд стран стремится пополнить запасы оружия вместо партий, отправленных на Украину. Американские производители оружия рассчитывают, что в ближайшие кварталы благодаря заказам систем Patriot, артиллерийских снарядов и бронетехники их прибыль сохранится на прежнем уровне.

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Фото:Wirestock Creators / Shutterstock

В декабре 2024 года Financial Times сообщила, что новый президент США Дональд Трамп продолжит поставки оружия на Украину без условий. Таким образом политик желает успокоить европейских союзников Соединенных Штатов, которые до и после его переизбрания выражали беспокойство по поводу своей способности полноценно поддерживать Киев.

На прошлой неделе Трамп заявил, что американские власти изучают возможность дальнейших поставок оружия и военной техники Украине. Москва осуждает любую помощь Киеву и считает, что такая поддержка Украины только затягивает военный конфликт.

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