Ouest-France узнала о рекордном доходе США за счет конфликта на Украине
США за счет конфликта на Украине по итогам 2024 года смогли нарастить прибыль от продажи оружия на 29%, до $318,7 млрд. Об этом сообщает французская газета Ouest-France со ссылкой на данные Госдепартамента.
«Эти цифры соответствуют прогнозам роста продаж американских производителей оружия, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, акции которых, как ожидается, вырастут на фоне растущей глобальной нестабильности», — говорится в публикации.
По данным издания, рост доходов обусловлен тем, что ряд стран стремится пополнить запасы оружия вместо партий, отправленных на Украину. Американские производители оружия рассчитывают, что в ближайшие кварталы благодаря заказам систем Patriot, артиллерийских снарядов и бронетехники их прибыль сохранится на прежнем уровне.
В декабре 2024 года Financial Times сообщила, что новый президент США Дональд Трамп продолжит поставки оружия на Украину без условий. Таким образом политик желает успокоить европейских союзников Соединенных Штатов, которые до и после его переизбрания выражали беспокойство по поводу своей способности полноценно поддерживать Киев.
На прошлой неделе Трамп заявил, что американские власти изучают возможность дальнейших поставок оружия и военной техники Украине. Москва осуждает любую помощь Киеву и считает, что такая поддержка Украины только затягивает военный конфликт.
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