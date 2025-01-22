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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил об изучении вопроса дальнейших поставок оружия Украине

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Власти США изучают возможность дальнейших поставок оружия и военной техники Украине, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Так он прокомментировал вопрос о намерении Вашингтона продолжать снабжать Киев вооружением.

«Мы изучаем данный вопрос», — сказал Трамп.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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В начале января в Белом доме сообщили, что Украина за последние месяцы получила от США сотни тысяч снарядов и множество другой военной помощи. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что администрация экс-президента Джо Байдена не успела потратить $4 млрд, которые предназначались для помощи Киеву. По ее словам, эти средства украинской стороне должна передать команда Трампа.

В ходе предвыборной гонки республиканец не раз заявлял о намерениях положить конец конфликту на Украине. Он критиковал администрацию Байдена за высокие расходы на военную помощь Киеву и допускал ее сокращение.

В декабре 2024 года Financial Times написала, что Трамп все же продолжит поставки оружия на Украину без условий. Политик намерен таким образом успокоить европейских союзников США, которые до и после его переизбрания выражали беспокойство по поводу своей способности полноценно поддерживать Киев.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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