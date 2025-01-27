В США заявили о продлении прекращения огня между Ливаном и Израилем
Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
В заявлении также отмечается, что власти Ливана, Израиля и США собираются начать переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.
Соглашение о перемирии между Израилем и ливанским движением «Хезболла» вступило в силу 27 ноября 2024 года. Согласно его условиям, «Хезболла» в течение 60 дней должна была покинуть приграничные районы, одновременно с этим требовалось вывести израильские войска из Ливана.
Однако в пятницу, 24 января, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что вывод войск продолжится после истечения этого срока. В Израиле причиной этого называли то, что соглашение не было полностью выполнено с ливанской стороны.
The Jerusalem Post со ссылкой на источник в службе безопасности писал, что должны начаться переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа «о присутствии войск, которые останутся на юге Ливана».
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов