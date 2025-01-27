В США заявили о продлении прекращения огня между Ливаном и Израилем

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Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В заявлении также отмечается, что власти Ливана, Израиля и США собираются начать переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года.

Соглашение о перемирии между Израилем и ливанским движением «Хезболла» вступило в силу 27 ноября 2024 года. Согласно его условиям, «Хезболла» в течение 60 дней должна была покинуть приграничные районы, одновременно с этим требовалось вывести израильские войска из Ливана.

Однако в пятницу, 24 января, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что вывод войск продолжится после истечения этого срока. В Израиле причиной этого называли то, что соглашение не было полностью выполнено с ливанской стороны.

The Jerusalem Post со ссылкой на источник в службе безопасности писал, что должны начаться переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа «о присутствии войск, которые останутся на юге Ливана».