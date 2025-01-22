В России за год из реестра производителей пива исключили 35 предприятий

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Российские суды в 2024 году на основании исков от Росалкотабакконтроля исключили из реестров производителей пива, пивных напитков, пуаре и медовухи 25 юридических лиц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В общей сложности в прошлом году Росалкотабакконтроль подал 120 исков. К концу января 2025 года в первой инстанции было рассмотрено 81 заявление, или 70% от общего числа исков. В исключении из реестра суды отказали более чем в половине случаев (57%).

Наиболее типичными причинами исключения пивоваров из реестра стали несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование (наименование изделия, серийный номер, наименование изготовителя, дата выпуска и проч.), договора аренды помещения и другие нарушения.

После запуска работы реестра в сентябре 2023 года в него были автоматически включены более 2000 компаний по производству пива. По этой причине производители проверяются «на предмет соответствия обязательным требованиям». Как отметил представитель Росалкотабакконтроля, регулятор обращается в суд, когда у производителя выявляют существенные нарушения.

«Например, если производственные помещения не находятся в собственности или длительной аренде. То же самое происходит, если речь идет об основном технологическом оборудовании», — пояснил представитель Росалкотабакконтроля. Он отметил, что юридический механизм автоматического исключения предприятия из реестра пока не выработан. Ведомство может это сделать только в судебном порядке.

Меры применяются на основании федерального закона № 108-ФЗ о введении реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи от 3 апреля 2023 года. Основные положения вступили в силу 1 сентября

2023 года. С этой даты выпускать эти напитки могут только производители, включенные в реестр, который ведется в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции (ЕГАИС). В нем содержатся данные о юрлице, а также о видах продукции, производственной мощности оборудования и др. Включение пива в систему ЕГАИС направлено на борьбу с серым сегментом рынка.

По данным Росалкотабакконтроля, производство пива в первом полугодии 2024 года в России выросло на 9,3% год к году, до 439 млн дал (равен 10 л). Выпуск пивных напитков увеличился на 13,4%, до 54,9 млн дал. С января по сентябрь 2024 года россияне в рознице купили 553,8 млн дал пива, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.