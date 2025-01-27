В Китае полицейского корги «лишили годовой премии» за сон на работе

Первый пес-полицейский породы корги в Китае лишился угощений по итогам года, потому что он спал на работе и помочился в свою миску с едой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Полицейская собака Фузай родилась 28 августа 2023 года и в январе 2024-го начала работать в полиции городского округа Вэйфан на севере Китая в качестве запасного специалиста по обнаружению взрывчатых веществ, пишет издание. В октябре Фузай перешел из резервного состава в основной.

В марте того же года аккаунт корги в соцсетях начал набирать популярность, сейчас у него почти 400 тыс. подписчиков. На одном из видео, опубликованных в январе 2025 года, сотрудник полиции хвалит Фузая за проделанную работу, дарит ему подарки, среди которых есть угощения и игрушки. Но потом полицейский решает забрать у корги часть из них за провинности на работе, сказано в материале.

Издание пишет, что пользователи соцсетей вступились за Фузая, после чего сотрудники полиции опубликовали новое видео, где дарят корги щедрый новогодний подарок с угощениями.

В январе в МЧС России сообщили, что в частях ведомства служат более 300 котов и собак, также есть белки, рыбки и черепахи. Ежедневно на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи» — первого кошачьего отряд спасателей в МЧС.