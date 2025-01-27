В Китае полицейского корги «лишили годовой премии» за сон на работе
Первый пес-полицейский породы корги в Китае лишился угощений по итогам года, потому что он спал на работе и помочился в свою миску с едой. Об этом сообщает South China Morning Post.
Полицейская собака Фузай родилась 28 августа 2023 года и в январе 2024-го начала работать в полиции городского округа Вэйфан на севере Китая в качестве запасного специалиста по обнаружению взрывчатых веществ, пишет издание. В октябре Фузай перешел из резервного состава в основной.
В марте того же года аккаунт корги в соцсетях начал набирать популярность, сейчас у него почти 400 тыс. подписчиков. На одном из видео, опубликованных в январе 2025 года, сотрудник полиции хвалит Фузая за проделанную работу, дарит ему подарки, среди которых есть угощения и игрушки. Но потом полицейский решает забрать у корги часть из них за провинности на работе, сказано в материале.
Издание пишет, что пользователи соцсетей вступились за Фузая, после чего сотрудники полиции опубликовали новое видео, где дарят корги щедрый новогодний подарок с угощениями.
В январе в МЧС России сообщили, что в частях ведомства служат более 300 котов и собак, также есть белки, рыбки и черепахи. Ежедневно на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи» — первого кошачьего отряд спасателей в МЧС.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов