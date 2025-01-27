Немецкий политик осудил отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Отсутствие России на праздновании 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) — это скандал. Об этом заявил бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте в соцсети Х.

«Красная Армия освободила Освенцим. Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны», — отметил он.

Освенцим был расположен вблизи одноименного города в Польше, 27 января 1945 года его освободила Красная армия. За годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70–75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 14 тыс. советских военнопленных. Спустя два года после освобождения на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что российские дипломаты не будут присутствовать на мероприятии, организованном Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима.