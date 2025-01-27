Гинцбург сообщил, когда в России начнется применение онковакцины
Разрешение на применение онковакцины планируется получить в августе, чтобы в сентябре пациенты смогли начать лечение данным препаратом. Об этом «РИА Новости» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что вакцина будет персонализированной, то есть она будет создаваться индивидуально под каждого пациента: искусственный интеллект проанализирует параметры опухоли и создаст «чертеж» будущего препарата, а специалисты в течение недели разработают вакцину.
По словам Гинцбурга, вакцина сможет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и людям, которые уже прошли определенные стадии лечения.
Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Разработка вакцины финансируется государством.
Ранее Гинцбург допустил, что в случае достаточного финансирования параллельно с разработкой онкологических моделей меланомы начнутся исследования в отношении других онкологических заболеваний, чтобы создать вакцины от рака легких, почек, груди и поджелудочной железы.
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