Пол Маккартни и Элтон Джон призвали ограничить применение ИИ
Сэр Пол Маккартни, музыкант и один из основателей рок-группы The Beatles, а также британский певец Элтон Джон призвали правительство Великобритании не вносить изменения в закон об авторском праве, касающиеся искусственного интеллекта (ИИ), которые могут нанести ущерб финансовому положению всех артистов.
Речь идет о разрешении технологическим компаниям использовать материалы, в том числе музыкальные, для обучения моделей ИИ без соблюдения авторских прав.
82-летний Маккартни заявил, что ИИ будет «обдирать» артистов, если предложенные поправки вступят в силу. «Мы — народ, вы — правительство. Вы должны защищать нас. Это ваша работа», — сказал он и призвал правительство пересмотреть изменения в законодательство.
По мнению Джона, если инициатива правительства будет реализована, технологические компании получат «бесплатный и легкий доступ к работам артистов, чтобы обучать свой искусственный интеллект и создавать конкурирующую музыку». «Это еще больше снизит доходы молодых артистов и поставит их под угрозу», — подчеркнул 77-летний певец.
В апреле 2024 года американский Альянс за права художников опубликовал открытое письмо с призывом прекратить использование ИИ в музыке, который ущемляет и обесценивает права артистов.
Открытое письмо подписали около 200 музыкантов, среди них двукратный лауреат «Оскара» в номинации «Лучшая песня» Билли Айлиш, певицы Ники Минаж и Кэти Перри и другие. По их мнению, разработчики обучают ИИ алгоритмам на основе творчества реальных музыкантов, не приобретая прав на произведения артистов, лишая их выплат (роялти).
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