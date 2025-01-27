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Общество ,  
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Сотрудник СБУ сбил подростка в Киевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила украинскому порталу ТСН, что их сотрудник сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Василькове Киевской области.

В ведомстве отметили, что за рулем находился сотрудник центрального управления спецслужбы, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавший ребенок был направлен в больницу «Охматдет» и находится в удовлетворительном состоянии, уточнил ТСН.

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Фото:SBUkr / Telegram

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, написал в своем телеграм-канале, что сотрудник СБУ был пьян. По его словам, сотрудник спецслужбы является заместителем начальника одного из департаментов СБУ.

Дубинский также добавил, что пострадавший ребенок находится в реанимации в одной из больниц Киева.

Издание «Киевщина 24/7» со ссылкой на родных подростка сообщило, что пострадавшего зовут Матвей, он получил переломы обеих ног, черепно-мозговую травму и ушиб легких.

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