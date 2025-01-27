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Военная операция на Украине ,  
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Ouest-France назвала рекордным доход США из-за конфликта на Украине

Ouest-France: США получили рекордный доход из-за конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский экспорт вооружений и военной техники на сумму $318,7 млрд в 2024 финансовом году на фоне военного конфликта на Украине стал рекордным, показав рост на 29% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Такие выводы делает газета Ouest-France на основе ранее опубликованных данных Госдепа США.

Издание отмечает, что военный экспорт США вырос, так как страны, отправившие свои запасы вооружений и техники на Украину, стремятся пополнить их и делают заказы у таких американских оборонных компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman.

Россия осуждает поставки западной военной помощи Киеву. В Кремле, в частности, заявляли, что администрация бывшего президента Джо Байдена, усиливая позиции Украины, «подливала масло в огонь» и не позволяла «конфликту замедлиться».

Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекорда
Политика
Фото: Omar Marques / Getty Images

Ранее Госдеп сообщил, что основными покупателями американского оружия стали:

  • Турция (поставки самолетов F-16 и их модернизация на $23 млрд);
  • Израиль (истребители F-15 на $18,8 млрд);
  • Япония (самолеты-заправщики KC-46A на $4,1 млрд и система Tomahawk на $2,4 млрд);
  • Германия (ракеты для Patriot на $5 млрд);
  • Индия (беспилотники MQ-9B на $4 млрд);
  • Южная Корея (вертолеты AH-64E Apache на $3,5 млрд);
  • Румыния (танки M1A2 Abrams на $2,5 млрд) и др.

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