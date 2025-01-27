Бастрыкин поручил завести дело из-за банды подростков в Краснодаре
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о применении насилия группой подростков против других детей и стариков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В социальных медиа сообщается, что группа подростков портит общедомовое имущество в многоквартирных домах, применяет насилие в отношении других детей и пожилых граждан», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по данному факту следственные органы по Краснодарскому краю проводят проверку. Бастрыкин также поручил главе регионального управления СК Андрею Маслову подготовить доклад об обстоятельствах происшествия, добавили в пресс-службе.
Издание «Кубань.Информ» сообщило, что в банду входит около 30 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Видео своих действий несовершеннолетние выкладывают в социальные сети.
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