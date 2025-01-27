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Военная операция на Украине ,  
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В военной операции погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Ешин
Сергей Ешин (Фото: сайт комплекса "Парк мельниц")

В военной операции на Украине погиб курский мельник Сергей Ешин, «хранитель и продолжатель традиций мельничного дела», восстановивший старейшую в области водяную мельницу начала XVIII века, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Я искренне рассчитывал, что вместе с Сергеем после его возвращения из зоны СВО мы съездим и посмотрим его детище — водяную мельницу в селе Красниково, о которой так много от него слышал. К сожалению, этой поездке уже не суждено случиться», — написал Хинштейн.

Красниково находится в Пристенском районе Курской области. Вокруг водяной мельницы там создают этнографический комплекс «Парк мельниц». Отпевание погибшего пройдет в построенной там церкви, а похоронят мельника на Валдае, откуда родом его родители.

У Ешина был боевой опыт — он участвовал в военных конфликтах в Чечне, Абхазии, Югославии. После службы в армии попал на работу в Пушкинский заповедник в Псковской области и занимался восстановлением мельницы там, а через 15 лет работы, в 2019-м, был приглашен заняться мельницей в Курской области. Спустя год мельница в Красниково была запущена.

Хинштейн отметил, что был знаком с Ешиным — он помогал восстанавливать ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района Самарской области и принимал участие в ее открытии в 2023 году.

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Портал «Курские новости» пишет, что мельник отправился добровольцем на военную операцию в октябре 2022 года, погиб 25 января этого года — где именно, не уточняется. Служил в гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

После нападения ВСУ на Курскую область помогал эвакуировать мирных жителей из приграничных районов, пишет местное издание «Секунда». Незадолго до этого он стал советником на тот момент врио губернатора Курской области Алексея Смирнова (ушел в отставку в декабре). Ешин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

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Курская область Мельница Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
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