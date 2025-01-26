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Политика ,  
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Украинский кинопродюсер Притула погиб в зоне боевых действий

Станислав Притула
Станислав Притула (Фото: stas.prytula / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На Украине в зоне боевых действий погиб кинопродюсер Станислав Притула, воевавший на стороне украинской армии. Об этом написали в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) его супруга Лариса Титаренко и Государственное агентство Украины по вопросам кино.

«Станислав был не только художником, но и человеком с большой буквы — чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к происходящему в мире», — говорится в сообщении Госкино.

Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве, окончил школу № 149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал главой общественного совета при Госкино Украины, был, в частности, сценаристом сериала «Ласточкино гнездо» и продюсером сериала «Файна Юкрайна». Вступил в ряды украинской армии в начале 2022 года. Кинопродюсер погиб 22 января 2025 года, ему было 40 лет, сообщает «Общественное».

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