Украинский кинопродюсер Притула погиб в зоне боевых действий
На Украине в зоне боевых действий погиб кинопродюсер Станислав Притула, воевавший на стороне украинской армии. Об этом написали в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) его супруга Лариса Титаренко и Государственное агентство Украины по вопросам кино.
«Станислав был не только художником, но и человеком с большой буквы — чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к происходящему в мире», — говорится в сообщении Госкино.
Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве, окончил школу № 149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал главой общественного совета при Госкино Украины, был, в частности, сценаристом сериала «Ласточкино гнездо» и продюсером сериала «Файна Юкрайна». Вступил в ряды украинской армии в начале 2022 года. Кинопродюсер погиб 22 января 2025 года, ему было 40 лет, сообщает «Общественное».
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов