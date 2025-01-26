Хинштейн сообщил об обстреле деревни Гирьи в курском приграничье
Украинская армия обстреляла деревню Гирьи Беловского района Курской области. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«В результате ударов четыре жилых дома получили повреждения. Во всех них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей», — написал он.
По словам главы региона, скоро во всех домах будет закрыт тепловой контур, жителям предложили провести капитальный ремонт домов за счет администрации или получить сертификат на новое жилье, поскольку деревня входит в список населенных пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.
Хинштейн также напомнил, что деревня входит в «серую зону» — участок в зоне боевых действий, который находится между позициями противостоящих сил. Врио губернатора призвал не возвращаться в эту зону. «Со своей стороны мы готовы повторно организовать временное перемещение всех жителей в безопасные районы», — заявил он.
Накануне Хинштейн заявил, что власти Курской области проработают вопрос о введении комендантского часа для приграничных районов.
Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа. По состоянию на 17 января под контролем ВСУ оставалось около 460 кв. км территории Курской области из изначально захваченных 1268 кв. км, сообщало российское Минобороны.
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