ЦИК Белоруссии назвал итоговую явку на выборах президента

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила более 85%, сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

«Явка граждан на выборах Президента Республики Беларусь составила 85,70%, от общего числа включенных в списки для голосования», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, самая высокая явка была зафиксирована в Могилевской (92,64%) и Гомельской (91,54%) областях. Общее число граждан в списках для голосования — 6,9 млн.

МВД Белоруссии заявило, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента не допущено, обстановка находится под контролем.

Накануне Центризбирком назвал явку на досрочном голосовании в Белоруссии: за пять дней проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки для голосования. Наибольшую активность продемонстрировали жители Минской и Могилевской областей — 42,68% и почти 43% соответственно.

Выборы президента проходили в Белоруссии 26 января с 8:00 до 20:00 мск. Всего в стране работали 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения и 12 — в воинских частях.

По данным экзитпола, за действующего президента республики Александра Лукашенко проголосовали 87,6% избирателей, 5,1% высказались против всех.