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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали днем 22 января Энергодар в Запорожской области, сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Пухов.

«БПЛА были зафиксированы в нескольких частях города: в районе Водоканала, городской набережной и в районе магазина «Грошик», — написал он. Замглавы администрации не назвал точное количество аппаратов, которые атаковали город.

Как отметил Пухов, никто при этом не пострадал, возгораний также зафиксировано не было.

Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС.

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Ранее, 9 января, украинские беспилотники нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. В результате атаки три человека получили ранения различной степени тяжести.

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