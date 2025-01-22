Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар

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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали днем 22 января Энергодар в Запорожской области, сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Пухов.

«БПЛА были зафиксированы в нескольких частях города: в районе Водоканала, городской набережной и в районе магазина «Грошик», — написал он. Замглавы администрации не назвал точное количество аппаратов, которые атаковали город.

Как отметил Пухов, никто при этом не пострадал, возгораний также зафиксировано не было.

Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС.

Ранее, 9 января, украинские беспилотники нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. В результате атаки три человека получили ранения различной степени тяжести.