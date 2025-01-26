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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В Севастополе действует сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!», — написал он в своем телеграм-канале.

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ракетная опасность Михаил Развожаев Севастополь
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Михаил Развожаев

политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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