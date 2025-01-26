В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара
В Севастополе действует сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!», — написал он в своем телеграм-канале.
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