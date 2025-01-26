Лукашенко рассказал об опоздании делегации Украины на переговоры в Гомеле
Во время переговоров с Россией в 2022 году украинская делегация опоздала на встречу в белорусском городе Гомеле, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко после того, как принял участие в голосовании на выборах президента.
По словам Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский во время подготовки к переговорам «выкобенивался как мог». При этом сам Зеленский не входил в украинскую делегацию, направленную на переговоры, и в Белоруссию не приезжал.
«Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал», — сообщил белорусский президент.
Лукашенко рассказал, что смог уговорить российскую делегацию дождаться украинских переговорщиков предостережением, что, если они уедут, их обвинят в нежелании вести переговоры.
Он также отметил, что после этого украинская сторона просила перенести переговоры в Беловежскую Пущу, так как в Гомеле «опасно, граница российская недалеко».
Контакты между Россией и Украиной по урегулированию начались через четыре дня после объявления военной операции. Первые три очных раунда прошли в Белоруссии: 28 февраля в Гомеле, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Затем они проходили по видеосвязи. Стороны вновь встретились 29 марта в Стамбуле, переговоры прошли при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Российскую делегацию на переговорах возглавлял бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский. От Украины в переговорах принимали участие занимавший на тот момент пост министра обороны Алексей Резников, председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк и др.
После переговоров в Турции Россия заявила, что она решила «кардинально сократить» военную активность на киевском и черниговском направлениях; по словам Москвы, Киев передал ей конкретные предложения по будущему договору — «о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности». К началу лета 2022 года переговоры прекратились — в их срыве стороны обвинили друг друга.
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