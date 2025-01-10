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Политика ,  
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Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения Освенцима

Польша как участница Римского статута должна соблюдать решения МУС, но власти приняли резолюцию, которая позволяет Нетаньяху посетить мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет задержан в Польше по ордеру Международного уголовного суда, если он решит посетить страну на 80-летнюю годовщину освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск.

По словам Туска, несмотря на вердикт МУС, «очевидно, что премьер-министр Израиля, президент Израиля или любой другой представитель государства Израиль должны иметь полное право и чувство безопасности», если они решат поучаствовать в памятных мероприятиях. «Вот почему я попросил министра юстиции и министра иностранных дел подготовить резолюцию и поработать над ней в течение нескольких дней», — сказал он (цитата по Польскому агентству печати).

Правительство Польши приняло резолюцию в четверг, 9 января. В ней говорится, что власти рассматривают безопасное участие лидеров Израиля в памятных мероприятиях 27 января 2025 года «как часть воздаяния должного еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, совершенного Третьим рейхом».

Тель-Авив счел ордер МУС на арест Нетаньяху антисемитизмом
Политика
Биньямин Нетаньяху

МУС в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта по обвинению в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» в секторе Газа, а другим решением — на арест одного из командующих группировкой ХАМАС Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, руководившего строительством сети тоннелей. Польша как государство — участник Римского статута обязана соблюдать решения суда.

Тем не менее, президент Польши Анджей Дуда потребовал дать премьеру Израиля возможность приехать в страну на годовшину освобождения концлагеря, «учитывая абсолютно исключительный характер этого мероприятия».

Помощник Нетаньяху сообщил The Times of Israel, что пока премьер не планирует приезжать в Польшу. В декабре Rzeczpospolita и другие польские СМИ писали, что он воздержится от поездки из опасений ареста. Израиль на церемонии будет представлять министр образования, сказал Туск.

Израиль не ратифицировал Римский статут. Решение суда в офисе главы правительства назвали поддержкой «кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша Дональд Туск освобождение Освенцима Холокост Биньямин Нетаньяху Израиль МУС Международный уголовный суд
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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