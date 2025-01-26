Кнайсль заявила, что до рукопожатия Трампа и Путина нужно многое сделать

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС)

Нельзя начинать восстанавливать отношения между США и Россией с рукопожатия президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, перед этим необходимо проделать много другой работы, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Мы должны выйти за рамки создания атмосферы и создать условия, при которых это рукопожатие, эта встреча, эта пресс-конференция — все это должно основываться на очень хорошо подготовленной твердой почве», — заявила она «РИА Новости».

По словам Кнайсль, начать выстраивать контакты следует с «большой технической работы». Например, она предложила увеличить дипломатический персонал, так как за последние годы он был сокращен с обеих сторон. Также необходимо возобновить «определенные технические контакты» в сфере культуры и спорта, отметила бывший министр иностранных дел Австрии.

«Начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее», — подчеркнула она.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 год. В 2018 году у нее состоялась свадьба, куда был приглашен Путин — он пробыл на мероприятии около часа и станцевал с невестой. В июле 2022 года Кнайсль покинула Австрию, заявив о поступавших ей угрозах. Сначала она отправилась в Ливан, потом поселилась в деревне под Рязанью и наконец перебралась в Санкт-Петербург. Она является руководителем Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.) при СПбГУ.

Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января. До и после победы на выборах он неоднократно заявлял о намерении встретиться с Путиным. Президент России также выражал готовность к встрече. «Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал Путин 24 января.