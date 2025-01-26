В аэропортах Казани и Ижевска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани сняли в 07:00, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры были введены около 40 минут назад, они были нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, указал Кореняко.
Помимо Казани, ограничения ввели в аэропорту Ижевска, их сняли в 7:30.
В российских аэропортах периодически вводятся ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военных действий на Украине.
По данным российского Минобороны, минувшей ночью над Россией были сбиты 15 дронов: над территорией Рязанской, Курской и Белгородской областей.
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