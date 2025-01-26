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На севере Мексики нашли останки 56 человек в тайных захоронениях

Останки 56 человек нашли в тайных захоронениях на севере Мексики, недалеко от границы с США, сообщает CBS News со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

При эксгумации, которая прошла в начале недели, были найдены тела, целые скелеты и частичные останки, а также одежда и гильзы от пуль.

По данным телеканала, захоронения были обнаружены в штате Чиуауа вдоль маршрута, по которому в США бегут мигранты и поступает контрабанда наркотиков. Этот район контролируется преступной организацией «Ла Линеа».

Информации о найденных личностях пока поступало. Останки отправили в лабораторию на судебно-медицинскую экспертизу для определения времени и причины смерти.

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Отмечается, что массовые захоронение в Мексике — не редкое явление. Особенно частно их находят в районах, где промышляют наркокартели. По данным национального реестра, более 345 тыс. мексиканцев числятся пропавшими без вести.

Массовые захоронения стали частыми после начавшихся в 2006 году «войн наркоторговцев». С тех пор было убито более 450 тыс. человек.

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