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На Эвересте нашли остатки пропавшего 100 лет назад Сэнди Ирвина

На Эвересте нашли останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего 100 лет назад
Останки Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году вместе с напарником, обнаружили на северном склоне Эвереста. Альпинисты пытались первыми покорить вершину горы за 29 лет до того, как это удалось другим британцам — Хиллари и Норгею
Эндрю &laquo;Сэнди&raquo; Ирвин
Эндрю «Сэнди» Ирвин (Фото: wikipedia.org)

«Вечную тайну» знаменитой экспедиции Эндрю Комина Ирвина (известен также как Сэнди Ирвин) и Джорджа Мэллори, которые более 100 лет назад пытались первыми покорить Эверест, однако бесследно исчезли, удалось разгадать — останки Ирвина были обнаружены группой документалистов National Geographic в леднике Ронгбук, под северным склоном самой высокой в мире горы.

В частности, съемочная группа обнаружила ботинок, в котором был фрагмент ноги, а также носок с инициалами: A.C. IRVINE

Ирвин и Мэллори хотели покорить вершину горы за 29 лет до того, как это смогли сделать Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. В последний раз пропавших британцев видели живыми 8 июня 1924 года. Как отмечает National Geographic, вопрос о том, покорили ли они вершину, остался «величайшей загадкой скалолазания всех времен».

Фрагменты тела Мэллори нашли еще в 1999 году, также на северном склоне Эвереста. Погибший лежал лицом вниз, со всех сторон засыпанный гравием. Одежда на спине Мэллори была разодрана, а обвязанная вокруг пояса веревка оставила отметины на торсе — это могло указывать на резкое и жесткое падение.

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