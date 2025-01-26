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Военная операция на Украине ,  
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Главный психиатр ВСУ пытался купить виллу в Турции за €650 тыс.

Главный психиатр ВСУ Друзь пытался купить виллу в Турции за €650 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине

Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении на $1 млн, помимо купленных автомобилей, квартир и дома под Киевом, собирался приобрести еще и виллу в Турции за €650 тыс. Об этом сообщают «Суспiльне» и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Он пытался купить за взятку трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья», — рассказал собеседник.

Как уточнил источник, Друзь ездил в Турцию два раза за 2024 год. Также отмечается, что в Турции у психиатра живет приемная дочь, которой он купил машину Toyota. Кроме этого, он приобрел вольер для собак за 300 тыс. гривен (около $7,2 тыс.).

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Фото:SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины задержала Друзя во вторник, 21 января. Утверждается, что после начала военной операции на Украине, в период с 2022 года по 2024, он купил частный дом, два земельных участка в Киевской области, две квартиры в украинской столице и одну квартиру в Одессе, также четыре новых автомобиля BMW и другое имущество.

В связи с этим против врача выдвинуты подозрения по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как отметил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, в 2017 году Друзя подозревали в получении взятки в 52 тыс. грн от призывника «за вывод военно-медицинской комиссии Минобороны Украины о непригодности к военной службе». Однако был ли по этому делу суд, неясно.

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Теги
ВСУ Турция психиатр вилла обвинения
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