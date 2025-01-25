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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о зарубежном запросе России по делу Смольянинова

«РИА Новости»: Россия попросила у Латвии помощи по уголовному делу Смольянинова
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия обратилась за помощью к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов (признан в России иноагентом), по уголовному делу против него. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — сказал собеседник агентства. О какой стране идет речь, источник не уточнил, «РИА Новости» предположило, что речь о Латвии.

Государство, где находится Смольянинов, отказало в правовой помощи российским следователям, добавило агентство.

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Артур Смолянинов

Уголовное производство в отношении Смольянинова ведется по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (по п. «а» ч. 2 статьи 282 Уголовного кодекса) и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил (пп. «б» и «д» ч. 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса). По первой статье актеру грозит до шести лет лишения свободы, по второй — до десяти.

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова.

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Артур Смольянинов уголовное дело правоохранительные органы
Артур Смольянинов фото

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актер
27 октября 1983 года
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