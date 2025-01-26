Американка стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи

Американка из Алабамы Тована Луни стала самым долгоживущим человеком, которому пересадили орган свиньи, она прожила с новой почкой уже 61 день, сообщает телеканал Fox 32 Chicago.

Луни стала донором почки для своей матери в 1999 году, после чего во время беременности у нее возникли осложнения, из-за который вторая почка отказала. Восемь лет она провела на диализе — медицинская процедура для фильтрации крови.

Врачи сделали вывод, что женщине не подойдет человеческая почка, так как у Луни выработался слишком высокий уровень антител, который помешает адаптации донорского органа. Поэтому она решила провести эксперимент с органами свиньи.

Операцию провели в Нью-Йорке 25 ноября 2024 года, а уже через 11 дней пациентку выписали. Примерно через три недели после трансплантации врачи заметили едва заметные признаки начинающегося отторжения органа. Доктор Роберт Монтгомери, который руководил трансплантацией, сказал, что процесс удалось успешно пресечь, после чего признаки отторжения больше не наблюдались.

«Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не догадались, что она — единственный человек в мире, который ходит по улицам с функционирующим органом свиньи внутри», — сказал Монтгомери.

Врач также отметил, что в настоящее время сложно предсказать, как долго будет работать новая почка. Если она откажет, Луни придется снова проходить диализ.

Как пишет телеканал, для трансплантации органов свиней ученым приходится генетически изменять животных, чтобы донорские органы были более похожи на человеческие.

Кроме этого, если раньше пересадка органов свиней проводилась только экспериментально, то сейчас уже идут обсуждения относительно проведения официальных исследований ксенотрансплантации, которые могут начаться уже в 2025 году.

По данным Fox 32 Chicago, на данный момент экспериментальные пересадки генно-модифицированных органов свиней проводились только четырем американцам. Это два донорских сердца и две почки, однако ни один из органов до настоящее момента не прижился.