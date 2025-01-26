Трампа пригласили в конгресс поделиться своим видением будущего США

Президента США Дональда Трампа пригласили выступить перед обеими палатами конгресса США 4 марта. Обращение с приглашением на своей странице в X опубликовал спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон.

«Для меня большая честь и большая привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить на совместном заседании конгресса во вторник, 4 марта 2025 года», — говорится в посте.

Джонсон также предложил Трампу во время грядущего заседания «поделиться своим видением нашего будущего в духе «Америка прежде всего».

Спикер также опубликовал фотографию письма с приглашением. В нем, он в частности, заявил, что с приходом Трампа начался «золотой век Америки», а также, что уже в первые дни после прихода президента США «переживают возрождение патриотизма, единства и надежды на будущее».

Инаугурация Трампа прошла в понедельник, 20 января. Он во второй раз в своей жизни вступил на пост президента США и тем самым стал 47-м главой государства. Ранее он работал в этой должности с 2017 по 2021 год.

Сразу после церемонии Трамп заявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас» и страна «будет процветать на зависть всему остальному миру». Предыдущее руководство США он назвал коррумпированным и неспособным справиться с кризисами.