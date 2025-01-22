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Свердловское ГУФСИН опровергло, что заключенным разрешили заводить котов

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Сообщения о том, что в одной из исправительных колоний в Екатеринбурге заключенным разрешили заводить котов, не являются достоверными, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области.

«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», — передает «РИА Новости».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что администрация приняла соответствующее решение в качестве эксперимента. Отмечается, что подобная практика уже реализуется в Екатеринбурге и Омске.

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Автором инициативы выступил депутат от «Новых людей» Георгий Арапов. По его мнению, коты положительно влияют на психологическое состояние заключенного, они снижают уровень агрессии и способствуют развитию коммуникативных навыков и эмпатии, а также могут снизить вероятность рецидивов.

Арапов ссылается на опыт израильских тюрем, где уже используется эта практика. При этом, как он отметил, это может решить проблему с бездомными животными из приютов. Соответствующее предложение направили в Минюст, пишет телеграм-канал.

Текст инициативы, направленной Минюсту, есть в распоряжении РБК.

«В ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области, в ФКУ ИК-3 УФСИН по Омской области и в ряде других исправительных колоний животных позволено содержать с разрешения администрации исправительных колоний», — говорится в предложении Арапова.

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