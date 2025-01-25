Протоколы составили на не вставших во время гимна в Черкесске

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В Карачаево-Черкесии в отношении шести местных жителей возбудили административные дела за отказ встать во время исполнения гимна России на спортивном мероприятии, сообщает пресс-служба управления МВД.

В ведомстве посчитали, что молодые люди целенаправленно не встали во время церемонии на спортивных соревнованиях в Черкесске. Полиция составила протоколы по ст. 17.10 КоАП — нарушение порядка официального использования государственных символов России. Максимальное наказание по статье — штраф до 3 тыс. руб.

«С правонарушителями проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных случаев», — отметили в МВД.

Летом 2024 года в одной из школ Кабардино-Балкарии около восьми родителей не встали во время исполнения гимна России на вручении аттестатов. Один из детей, пришедших на церемонию, закрывал уши руками. На родителей школьников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.