В Нальчике пообещали наказать родителей, не вставших под гимн в школе
В одной из школ Кабардино-Балкарии около восьми родителей не встали во время исполнения гимна России на вручении аттестатов, их личности установлены, к ним будут применены меры, заявила ведущий специалист отдела минпросвещения республики Бэлла Балова. Ее слова приводит ТАСС.
Балова уточнила, что инцидент произошел 29 июня. Как писал телеграм-канал Mash, в школе № 33 в Нальчике восемь родителей девятиклассников не встали во время гимна, а «их дети закрывали уши руками».
«Детей школьного возраста, проявивших неуважение во время звучания гимна России в данной образовательной организации, не было. Ребенок, о котором упоминается, — дошкольник», — заявила Балова. Она добавила, что личности взрослых участников инцидента установлены, «в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства».
На родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России (ст. 17.10 КоАП), писал Mash. Эта статья предусматривает штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц, от 5 тыс. до 7 тыс. руб. — для должностных лиц, от 100 тыс. до 150 тыс. руб. — для юридических лиц.