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В Нальчике пообещали наказать родителей, не вставших под гимн в школе

Родителям школьников в Нальчике пообещали штраф за отказ вставать под гимн
В школе № 33 в Нальчике восемь родителей отказались встать во время гимна на вручении аттестатов, писал Mash. В минпросвещения установили их личности и пообещали «применить меры». Родителям грозят штрафы до 3 тыс. руб.

В одной из школ Кабардино-Балкарии около восьми родителей не встали во время исполнения гимна России на вручении аттестатов, их личности установлены, к ним будут применены меры, заявила ведущий специалист отдела минпросвещения республики Бэлла Балова. Ее слова приводит ТАСС.

Балова уточнила, что инцидент произошел 29 июня. Как писал телеграм-канал Mash, в школе № 33 в Нальчике восемь родителей девятиклассников не встали во время гимна, а «их дети закрывали уши руками».

В Нальчике пообещали наказать родителей, не вставших под гимн в школе
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«Детей школьного возраста, проявивших неуважение во время звучания гимна России в данной образовательной организации, не было. Ребенок, о котором упоминается, — дошкольник», — заявила Балова. Она добавила, что личности взрослых участников инцидента установлены, «в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства».

На родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России (ст. 17.10 КоАП), писал Mash. Эта статья предусматривает штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц, от 5 тыс. до 7 тыс. руб. — для должностных лиц, от 100 тыс. до 150 тыс. руб. — для юридических лиц.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Кабардино-Балкария Нальчик Минпросвещения гимн Школа родители
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