В Казахстане при пожаре на нефтебазе пострадали четыре человека
В казахстанском городе Жезказган загорелась нефтебаза, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.
На территории комплекса огонь охватил три автомобиля специального назначения. В результате пострадали четверо сотрудников нефтебазы, их госпитализировали.
«Еще до приезда пожарной части лопнул газовоздушный кожух и обрушились стены ангара», — говорится в сообщении МЧС.
На место прибыли дополнительные расчеты спасателей. Пожару присвоили высокую степень сложности.
Пламя удалось потушить на площади 100 кв. м с применением пенной атаки, уточнили в ведомстве.
Ранее в Алма-Ате произошел пожар в Ледовом дворце, в помещении загорелись спортивные маты. Большинство посетителей центра покинули здание до приезда пожарных, спасатели оказали помощь четверым детям. Пожар тушили около часа, огонь распространился на площади 40 кв. м.
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