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В Казахстане при пожаре на нефтебазе пострадали четыре человека

В казахстанском Жезказгане при пожаре на нефтебазе пострадали четыре человека

В Казахстане при пожаре на нефтебазе пострадали четыре человека
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В казахстанском городе Жезказган загорелась нефтебаза, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

На территории комплекса огонь охватил три автомобиля специального назначения. В результате пострадали четверо сотрудников нефтебазы, их госпитализировали.

«Еще до приезда пожарной части лопнул газовоздушный кожух и обрушились стены ангара», — говорится в сообщении МЧС.

На место прибыли дополнительные расчеты спасателей. Пожару присвоили высокую степень сложности.

Пламя удалось потушить на площади 100 кв. м с применением пенной атаки, уточнили в ведомстве.

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