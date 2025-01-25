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В Ледовом дворце в Алма-Ате произошел пожар. Видео

В Ледовом дворце в Алма-Ате произошел пожар. Видео
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В Ледовом дворце в казахстанском городе Алма-Ата произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Огонь возник на первом этаже крытого катка, там загорелся спортивный инвентарь. По информации Tengrinews, пламя охватило спортивные маты.

Большинство сотрудников и посетителей центра покинули помещение до того, как на место прибыли спасатели.

«В ходе разведки и тушения возгорания звеньями газодымозащитной службы при помощи спасательных колпаков спасены четверо детей несовершеннолетнего возраста», — говорится в сообщении МЧС.

Самому младшему из спасенных детей 12 лет. Пожар продолжался около часа, огонь распространился на площади 40 кв. м.

В Алма-Ате загорелась крыша бывшего Дома правительства Казахстана. Видео
Общество

В середине января в Алма-Ате загорелась крыша здания Казахстанско-Британского технического университета. До начала 1980-х годов в здании располагался Дом правительства, где работали Верховный совет, Совет министров и Центральный комитет Коммунистической партии Казахской ССР.

МЧС республики присвоило пожару повышенный, третий ранг опасности.

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Казахстан пожар Алма-Ата
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