Судящийся с Apple изобретатель раскрыл причину своего иска на ₽300 млрд

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Предприниматель Арташес Икономов, который с 2019 года судится в России с Apple, прокомментировал РБК суть своих претензий к компании. По его словам, в январе 2015 года он встречался с руководством Apple в Купертино (город в штате Калифорния, США, где находится штаб-квартира Apple), обсуждали разные технологии, которые могли быть друг другу интересны. В частности, Икономов рассказал про свой патент на технологию экстренной связи, но представителей Apple она якобы не заинтересовала. Разговор был под NDA (non-disclosure agreement — соглашение о неразглашении конфиденциальной информации), срок которого составлял 10 лет и истек в этом году. Спустя несколько лет он узнал, что Apple использует его разработку. Он посчитал это кражей и начал судебный процесс в России.

Икономов с 2013 года имел патент на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью. Он требовал запретить Apple продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS», поскольку это, по мнению предпринимателя, нарушало его исключительные права, а также 295 млрд руб. от компании. Как пояснил РБК Икономов, указанная сумма — это оценка, сделанная на основе заключения экспертов, которые опирались на нормативные акты, представленные суду.

В июне прошлого года палата по патентным спорам аннулировала патент Икономова по требованию «Эппл Рус» (российское юрлицо Apple). Решение было принято «с учетом истечения срока действия патента и аргументов сторон». Во время рассмотрения дела адвокат Дарья Ермолина и патентный поверенный Юрий Пыльнев, представлявшие интересы Apple, говорили, что в полезной модели Икономова нет признака новизны и соответствия условию промышленной применимости. Также Ермолина указывала на недобросовестное поведение изобретателя, назвав его «патентным троллем». По ее словам, имеющиеся у Икономова патенты позволяют ему подавать аналогичные иски к таким площадкам, как «Яндекс Такси» и др. Согласно сервису поиска патентов «Яндекса», за Икономовым числится около 35 патентов, включая устройство идентификации личности, устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариями, устройство коммутации водителей и заказчиков такси и др.

Икономов в разговоре с РБК настаивает, что не является и никогда не являлся «патентным троллем». Он указал, что в отличие от последних, подал иск только к одной компании. В то же время он считает, что права на другие его патенты нарушают и другие компании, например «Сбер», который, как утверждает Икономов, использует его в технологии платежных систем. Но другие компании не крали его разработки после переговоров, как это сделала Apple, поэтому Икономов с ними не судится, рассказал он.

По словам предпринимателя, он получил образование инженера в России, изучал вычислительную технику и программирование, а после занимался строительством и IT-бизнесом. В 2010 году он основал Cafe4tune, компанию-разработчика одноименной соцсети, в которой пользователи могли общаться друг с другом, управляя собственной 3D-проекцией. «Компания работала до 2020 года, количество пользователей было более 2 млн, но для дальнейшей работы было недостаточно, поскольку она была предназначена для работы с 3D-очками, мы опередили время, даже сейчас еще рано», — считает предприниматель. Для использования в этой соцсети, по его словам, и была нужна часть других его патентов, например на онлайн-караоке. Сейчас Икономов является гендиректором и председателем правления армянской компании GDFinance по управлению крипто- и цифровыми активами.

22 января Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался признать недействительным аннулирование патента Икономова, из-за которого он судится с Apple. По словам Икономова, он намерен обжаловать это решение (на это есть два месяца). Кроме того, Икономов думает о том, чтобы судиться с Apple в США, но пока окончательно не решится вопрос в России, он не готов принимать такое решение.

Аннулирование патента может стать основанием для отказа в удовлетворении иска Икономова на 295 млрд руб., объясняли РБК ранее юристы. Еще в середине 2022 года суд в этом споре суд встал на сторону Apple, но предприниматель подал апелляцию. В ноябре 2023 года суд назначил новую экспертизу по делу и приостановил производство по нему.

РБК направил запрос в Apple.