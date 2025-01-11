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В Алма-Ате загорелась крыша бывшего Дома правительства Казахстана. Видео

В Алма-Ате загорелась крыша бывшего Дома правительства Казахстана, сейчас КБТУ

В Алма-Ате загорелась крыша бывшего Дома правительства Казахстана. Видео
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В Казахстане крыша здания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) в городе Алма-Ата загорелась открытым пламенем, сообщил корреспондент РБК.

МЧС республики отметило, что это пятиэтажное строение, пожару присвоен повышенный третий ранг опасности.

«На месте работают 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы», — уточнили в ведомстве, указав, что специалисты создали оперативный штаб.

Около 22:30 (мск) в спасательных службах сообщили, что возгорание локализовано.

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Tengrinews отмечает, что здание университета имеет статус памятника архитектуры республиканского значения. До начала 1980-х годов в нем располагался Дом правительства, где работали Верховный Совет, Совет министров и Центральный комитет Коммунистической партии Казахской ССР. В 1991 году именно в этом здании был принят закон о независимости Казахстана.

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