Сальдо сообщил о гибели трех жителей Алешек после обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алешки в Херсонской области, известно о гибели трех мирных жителей, их личности устанавливаются, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Опасность для гражданского населения сохраняется», — написал он в телеграм-канале.
Сальдо уточнил, что ВСУ вели обстрел кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования, в том числе дроном «Баба-яга», и «город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися» снарядами.
Город Алешки расположен на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. По состоянию на 2019 год там проживало 24,6 тыс. человек.
Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ.
10 декабря Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся к российскому наступлению и укрепляют Херсон. По его словам, установление контроля над городом потребует много усилий от России.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов