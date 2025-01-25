Сальдо сообщил о гибели трех жителей Алешек после обстрела ВСУ

Фото: Fermin Torrano / Anadolu / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алешки в Херсонской области, известно о гибели трех мирных жителей, их личности устанавливаются, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Опасность для гражданского населения сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что ВСУ вели обстрел кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования, в том числе дроном «Баба-яга», и «город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися» снарядами.

Город Алешки расположен на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. По состоянию на 2019 год там проживало 24,6 тыс. человек. Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. Под контролем Москвы находится левый берег Днепра, правый, в том числе город Херсон, контролирует Киев. Временным административным центром региона был назначен город Геническ.

Губернатор попросил жителей Алешек не покидать дома и по возможности укрыться в убежищах. «Принимаются меры по разминированию», — добавил он.

10 декабря Сальдо сообщил, что ВСУ готовятся к российскому наступлению и укрепляют Херсон. По его словам, установление контроля над городом потребует много усилий от России.