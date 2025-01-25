 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дочь опровергла сообщение об обнаруженном у Галины Польских раке

Галина Польских
Галина Польских (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Дочь 85-летней актрисы Галины Польских Мария Сурина опровергла ТАСС информацию, что у ее матери обнаружили рак.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке. По его данным, актриса обратилась с жалобами на здоровье в Боткинскую больницу и получила направление на госпитализацию, чтобы пройти курс терапии. 

«Это не так. Галина Александровна в порядке, она дома, жива и здорова», — сказала дочь, отвечая на вопрос о самочувствии матери.

Сурина также отметила, что Польских «чувствует себя хорошо», а информация о ее болезни — это «сплетни».

Менеджер актрисы заявила, что та находится дома и в больницу пока не ложилась, уточнил телеграм-канал.

ТАСС узнал причину смерти актрисы Евгении Добровольской
Общество

Народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Первую главную роль в кино сыграла в фильме «Дикая собака динго». Впоследствии снялась в более чем 170 картинах, среди которых «Я шагаю по Москве», «Верность», «Тени исчезают в полдень», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Коней на переправе не меняют», «Суета сует», «Невеста из Парижа», «Доктор Живаго». К тому же играла в таких мелодрамах и сериалах, как «Елки-10», «У людей так бывает», «Ева, рожай!» и другие.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Галина Польских рак актеры болезни
Материалы по теме
ТАСС узнал причину смерти актрисы Евгении Добровольской
Общество
Збруев раскрыл причины своей госпитализации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Амуру»Спорт, 17:01
На Крымском мосту в сторону полуострова ввели сплошной контроль паспортовОбщество, 16:55
ISU не связывался с Щербаковой по поводу вручения золота ЧЕ-2022Спорт, 16:54
В Южной Корее по секундам восстановили крушение Boeing в МуанеОбщество, 16:53
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 16:49
Путин поручил тестировать будущих родителей на генетические рискиОбщество, 16:45
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Пашинян назвал способ спасения армянской диаспорыОбщество, 16:17
«Спартак» победил лидера КХЛ, уступая 0:2Спорт, 16:10
Суд в Курске арестовал военного ВСУ, обвиняемого в убийстве шести женщинПолитика, 16:09
В Ледовом дворце в Алма-Ате произошел пожар. ВидеоОбщество, 16:04
Автобусы с палестинскими заключенными выехали из Израиля. ВидеоПолитика, 15:54
Дочь опровергла сообщение об обнаруженном у Галины Польских ракеОбщество, 15:34
Не Wildberries единым. Зачем продавцу идти на нишевый маркетплейсPro, 15:29