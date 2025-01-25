Дочь опровергла сообщение об обнаруженном у Галины Польских раке
Дочь 85-летней актрисы Галины Польских Мария Сурина опровергла ТАСС информацию, что у ее матери обнаружили рак.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке. По его данным, актриса обратилась с жалобами на здоровье в Боткинскую больницу и получила направление на госпитализацию, чтобы пройти курс терапии.
«Это не так. Галина Александровна в порядке, она дома, жива и здорова», — сказала дочь, отвечая на вопрос о самочувствии матери.
Сурина также отметила, что Польских «чувствует себя хорошо», а информация о ее болезни — это «сплетни».
Менеджер актрисы заявила, что та находится дома и в больницу пока не ложилась, уточнил телеграм-канал.
Народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Первую главную роль в кино сыграла в фильме «Дикая собака динго». Впоследствии снялась в более чем 170 картинах, среди которых «Я шагаю по Москве», «Верность», «Тени исчезают в полдень», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Коней на переправе не меняют», «Суета сует», «Невеста из Парижа», «Доктор Живаго». К тому же играла в таких мелодрамах и сериалах, как «Елки-10», «У людей так бывает», «Ева, рожай!» и другие.
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