Дочь опровергла сообщение об обнаруженном у Галины Польских раке

Галина Польских (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Дочь 85-летней актрисы Галины Польских Мария Сурина опровергла ТАСС информацию, что у ее матери обнаружили рак.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке. По его данным, актриса обратилась с жалобами на здоровье в Боткинскую больницу и получила направление на госпитализацию, чтобы пройти курс терапии.

«Это не так. Галина Александровна в порядке, она дома, жива и здорова», — сказала дочь, отвечая на вопрос о самочувствии матери.

Сурина также отметила, что Польских «чувствует себя хорошо», а информация о ее болезни — это «сплетни».

Менеджер актрисы заявила, что та находится дома и в больницу пока не ложилась, уточнил телеграм-канал.

Народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Первую главную роль в кино сыграла в фильме «Дикая собака динго». Впоследствии снялась в более чем 170 картинах, среди которых «Я шагаю по Москве», «Верность», «Тени исчезают в полдень», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Коней на переправе не меняют», «Суета сует», «Невеста из Парижа», «Доктор Живаго». К тому же играла в таких мелодрамах и сериалах, как «Елки-10», «У людей так бывает», «Ева, рожай!» и другие.