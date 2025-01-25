Гладков: за сутки по Белгородской области выпустили более 60 снарядов

Белгородский глава сообщил о 63 выпущенных за сутки по области снарядах

Фото: София Гатилова / Reuters

За прошедшие сутки украинская сторона в ходе обстрелов выпустила по территории Белгородской области 63 снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Белгородском районе в ходе трех обстрелов по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори было выпущено 25 снарядов, рассказал он. В результате детонации боеприпаса ранен мирный житель в Октябрьском, его госпитализировали. Кроме того, населенные пункты попали под атаки десяти беспилотников, шесть из которых были сбиты. В результате в районе повреждены два домовладения, машина, коммерческий объект и линия электропередачи.

Другие атаки территории региона обошлись без последствий, заявил Гладков.

В Борисовском районе под обстрел с применением двух боеприпасов и атаку беспилотника, который был сбит, попали села Богун-Городок и Цаповка.

Хутор Старый в Волоконовском районе обстреляли тремя артиллерийскими снарядами.

Село Безымено в Грайворонском муниципальном округе попало под обстрел с применением пяти боеприпасов.

Над Валуйским муниципальным округом сбиты три дрона.

Поселок Прилесье и село Графовка Краснояружского района обстреляли трижды с применением 16 боеприпасов. Населенные пункты попали также под атаки двух беспилотников, один был сбит.

Город Шебекино, села Муром и Терезовка, хутора Мухин и Панков в Шебекинском муниципальном округе попали под обстрел с применением 12 снарядов и атаки девяти дронов, которые были сбиты.

Белгородская область наряду с другими приграничными российскими регионами регулярно попадает под атаки после начала военной операции на Украине. В 12:28 мск областное управление МЧС сообщило об обстреле Шебекино, призвав жителей проследовать в укрытия.