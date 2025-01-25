В Росавиации сообщили о расследовании инцидента с Ан-24 в Хабаровском крае

Росавиация начала расследование инцидента с Ан-24 в Хабаровском крае

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Росавиация расследует инцидент с самолетом Aн-24 «Хабаровских авиалиний», произошедший 25 января в аэропорту Нелькан, сообщил представитель ведомства.

«Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния», — говорится в сообщении.

Ключевой целью расследование названо «установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем».

Около 7:00 мск Ан-24, следующий рейсом Нелькан — Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета. ТАСС со ссылкой на источник писал, что при разгоне самолет не смог оторваться от полосы и резко затормозил, в результате чего произошло выкатывание на расстояние 30 м.

На борту находились 24 человека, в том числе четыре члена экипажа. В «Хабаровских авиалиниях» сообщили об отсутствии пострадавших. 26 января авиакомпания направит в Нелькан резервный борт для перевозки пассажиров, отметили в Росавиации.