Силы ПВО уничтожили 11 дронов рядом с Крымом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников под Черным морем у побережья Крыма за 35 минут, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали в промежутке с 10.45 до 11.20 мск.

Было приостановлено движение морского пассажирского транспорта Севастополя, сообщила в 10:30 дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Спустя около часа работа транспорта возобновилась.