Силы ПВО уничтожили 11 дронов рядом с Крымом
Силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников под Черным морем у побережья Крыма за 35 минут, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали в промежутке с 10.45 до 11.20 мск.
Было приостановлено движение морского пассажирского транспорта Севастополя, сообщила в 10:30 дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Спустя около часа работа транспорта возобновилась.
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