Трамп заявил о желании ликвидировать агентство по ЧС

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении коренным образом перестроить или упразднить Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), сообщает Reuters.

«FEMA оказалось катастрофой... Я думаю, мы рекомендуем, чтобы FEMA ушло», — сказал он во время поездки по штату Северная Каролина, сделанной им ради того, чтобы увидеть ущерб, нанесенный ураганом «Хелен» в 2024 году.

Трамп подчеркнул, что агентство «очень бюрократично и очень медлительно», уточнила The Guardian, отметив, что Северная Каролина все еще восстанавливается.

«Хелен» — второй по разрушительности ураган, обрушившийся на США за последние 50 лет. Ураган накрыл юго-восток Соединенных Штатов 26 сентября. Ему была присвоена четвертая из пяти возможных категорий: скорость ветра достигала 70 м/с. По последним данным, число жертв урагана достигло 270 человек. Ущерб оценивается более чем в $50 млрд, отметила The Guardian.

Газета рассказала, что в рамках своего тура Трамп также посетил пострадавший от пожаров Лос-Анджелес. Президент заявил властям штата о том, что потрясен масштабами разрушений. Так, по оценкам AccuWeather, общий ущерб и экономические потери от пожаров могут превысить $250 млрд. Guardian отмечает, что администрация Трампа обещала оказать федеральную помощь в восстановлении местности после крупных катастроф

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о планах Трампа создать «совет консультантов FEMA, чтобы изучить работу агентства и искоренить коррупцию, некомпетентность и бюрократию». В случае утверждения указа, у правительств штатов расширится спектр обязанностей по ликвидации последствий стихийных бедствий и финансированию.

Guardian подчеркивает, что для закрытия FEMA потребуется одобрение Конгресса, а годовой бюджет агентства составляет десятки миллиардов долларов.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (свыше 16 тыс. га). Как сообщал CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек. По данным на 13 января, число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек.