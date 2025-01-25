Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Британии

Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Великобритании по версии The Times.

Музыканты расположились на 92-й строчке из 100, уплатив налоги на общую сумму £11,8 млн ($14,7 млн).

По данным газеты, в 2023 году компания Queen Productions, которой на тот момент в равной степени владели Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон и наследники Фредди Меркьюри, заработала £39,5 млн ($49,3 млн). В том же году компания выплатила музыкантам дивиденды в размере £19,6 млн ($24,5 млн), уплатила налог в размере £7,7 млн ($9,6 млн) и корпоративный налог в £4,1 млн ($5,1 млн).

Рок-группа получает отчисления с мюзикла «We Will Rock You», фильма «Богемская рапсодия» и других активностей, отмечает издание.

Первую строчку рейтинга занял британский миллиардер Крис Хон ($423,8 млн налогов), управляющий хедж-фондом. На втором месте расположились основатели букмекерской конторы Betfred Фред и Питер Даны, заплатившие £273,4 млн ($341 млн). На третьем оказалась основательница и исполнительный директор компании Bet365 Дениз Коутс с семьей ($327 млн).

Также в списке находятся автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (27-е место, $58,7 млн) и музыкант Эд Ширан (60-е место, $24,8 млн).