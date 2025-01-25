Британия захоронит 140 тонн плутония

Великобритания захоронит в могильнике 140 тонн плутония, полученного при переработке использованного ядерного топлива. Об этом сообщило британское Управление по выводу ядерных объектов из эксплуатации (Nuclear Decommissioning Authority, NDA).

Правительство страны приняло решение на основе «тщательного технического и экономического анализа», проведенного NDA, говорится в заявлении ведомства.

Следующим этапом станет получение одобрения на утилизацию плутония, которое потребует строительства завода по переработке ядерных материалов и временного хранилища в Селлафилде (атомный полигон в одноименном местечке на северо-западе страны — РБК). Это в свою очередь привлечет в регион крупные инвестиции и обеспечит тысячи рабочих мест на десятилетия вперед, отметили в NDA.

Запасы плутония в Великобритании образовались в результате многолетней переработки отработанного топлива. Плутоний остается радиоактивным и токсичным в течение длительного времени, напомнили в NDA.

В 2023 году The Guardian написала, что Селлафилд, полигон площадью более 6 кв. км, называют «ядерной Нарнией» и самым опасным ядерным объектом в Европе. По информации издания, местные обитатели, в том числе ласточки, переносят «радиоактивные следы». Daily Mail в том же году сообщила, что жители городка Сискейл, расположенного рядом Селлафилдом, пожаловались на появление у них стаи «радиоактивных» кошек.