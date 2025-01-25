 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британия захоронит 140 тонн плутония

Британия решила захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

Великобритания захоронит в могильнике 140 тонн плутония, полученного при переработке использованного ядерного топлива. Об этом сообщило британское Управление по выводу ядерных объектов из эксплуатации (Nuclear Decommissioning Authority, NDA).

Правительство страны приняло решение на основе «тщательного технического и экономического анализа», проведенного NDA, говорится в заявлении ведомства.

Следующим этапом станет получение одобрения на утилизацию плутония, которое потребует строительства завода по переработке ядерных материалов и временного хранилища в Селлафилде (атомный полигон в одноименном местечке на северо-западе страны — РБК). Это в свою очередь привлечет в регион крупные инвестиции и обеспечит тысячи рабочих мест на десятилетия вперед, отметили в NDA.

Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек
Общество

Запасы плутония в Великобритании образовались в результате многолетней переработки отработанного топлива. Плутоний остается радиоактивным и токсичным в течение длительного времени, напомнили в NDA.

В 2023 году The Guardian написала, что Селлафилд, полигон площадью более 6 кв. км, называют «ядерной Нарнией» и самым опасным ядерным объектом в Европе. По информации издания, местные обитатели, в том числе ласточки, переносят «радиоактивные следы». Daily Mail в том же году сообщила, что жители городка Сискейл, расположенного рядом Селлафилдом, пожаловались на появление у них стаи «радиоактивных» кошек.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Великобритания плутоний ядерное топливо
Материалы по теме
Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек
Общество
СМИ сообщили о планах японского кабмина ограничить производство плутония
Политика
Госдума приостановила соглашение с США об утилизации плутония
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков БританииЭкономика, 07:45
Израиль напомнил ООН, что БАПОР должно прекратить работу к 30 январяПолитика, 07:04
«РИА Новости» узнало о зарубежном запросе России по делу СмольяниноваПолитика, 06:55
Британия захоронит 140 тонн плутонияПолитика, 06:23
Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенатПолитика, 06:07
Сенат утвердил кандидата Трампа на пост главы ПентагонаПолитика, 06:06
Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»Политика, 05:52
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
США официально переименовали Мексиканский залив в АмериканскийПолитика, 05:26
Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в историиОбщество, 05:01
Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекордаПолитика, 04:48
Полянский заявил о «проявлении» политики Трампа на заседании ООНПолитика, 04:25
На Бали задержали основателя «русской деревни»Политика, 04:03
Мексика отказала США в приеме депортационного рейсаПолитика, 04:01
На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генераловПолитика, 03:37