Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек

Жители городка Сискейл, расположенного рядом с ядерным объектом Селлафилд в Англии, пожаловались на появлении у них стаи «радиоактивных» кошек, пишет Daily Mail. Они утверждают, что работники Селлафилда десятилетиями прикармливали их.

По утверждению активистов Radiation Free Lakeland и экспертов, в кошачьих фекалиях были найдены следы плутония и цезия. Администрация ядерного объекта настаивает, что бездомные животные, которых местные жители прозвали «атомными котятами», не представляют угрозы для людей.

Daily Mail сообщает со ссылкой на документы, что некоторым из 11 тыс. работников Селлафилда пригрозили дисциплинарными взысканиями, если они будут кормить кошек.

Как писала The Guardian, было обнаружено, что местные обитатели, в том числе ласточки, переносят «радиоактивные следы». Также идут споры о том, насколько опасными могут быть «атомные котята», живущие там. В Селлафилде утверждают, что перед переселением кошек проверяют на радиацию.

Издание отмечает, что Селлафилд называют «ядерной Нарнией» и самым опасным ядерным объектом в Европе. «Попасть в Селлафилд — это как попасть в другой мир: это как ядерная Нарния, — говорит один из высокопоставленных сотрудников. — За исключением того, что вы не проходите через шкаф, вы проходите через контрольно-пропускные пункты, пока полиция патрулирует с оружием».

Селлафилд — огромная ядерная свалка в Камбрии на северо-западе Англии, ее площадь превышает 6 кв. км. Селлафилд был площадкой для разработки ядерного оружия в Великобритании в 1947 году и производства плутония. Здесь находилась атомная электростанция Колдер-Холл, которая была введена в эксплуатацию в 1956 году и работала до 2003 года. В 1957 году на одном из двух реакторов Селлафилда произошел пожар. В 1959 году там началось захоронение радиоактивных отходов. У комплекса есть собственная железная дорога, прачечные и свою полиция с более чем 80 собаками. В Селлафилде около 1000 зданий.

The Guardian на этой неделе писала, что Селлафилд подвергся кибератаке «хакеров, связанных с Россией и Китаем».