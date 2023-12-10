 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек

Daily Mail: жители британского городка пожаловались на «радиоактивных» кошек

Жители городка Сискейл, расположенного рядом с ядерным объектом Селлафилд в Англии, пожаловались на появлении у них стаи «радиоактивных» кошек, пишет Daily Mail. Они утверждают, что работники Селлафилда десятилетиями прикармливали их.

По утверждению активистов Radiation Free Lakeland и экспертов, в кошачьих фекалиях были найдены следы плутония и цезия. Администрация ядерного объекта настаивает, что бездомные животные, которых местные жители прозвали «атомными котятами», не представляют угрозы для людей.

Daily Mail сообщает со ссылкой на документы, что некоторым из 11 тыс. работников Селлафилда пригрозили дисциплинарными взысканиями, если они будут кормить кошек.

Жителей Севастополя призвали не верить фейкам о заражении воды радиацией
Политика
Горожане на набережной Севастопольской бухты

Как писала The Guardian, было обнаружено, что местные обитатели, в том числе ласточки, переносят «радиоактивные следы». Также идут споры о том, насколько опасными могут быть «атомные котята», живущие там. В Селлафилде утверждают, что перед переселением кошек проверяют на радиацию.

Издание отмечает, что Селлафилд называют «ядерной Нарнией» и самым опасным ядерным объектом в Европе. «Попасть в Селлафилд — это как попасть в другой мир: это как ядерная Нарния, — говорит один из высокопоставленных сотрудников. — За исключением того, что вы не проходите через шкаф, вы проходите через контрольно-пропускные пункты, пока полиция патрулирует с оружием».

Селлафилд — огромная ядерная свалка в Камбрии на северо-западе Англии, ее площадь превышает 6 кв. км. Селлафилд был площадкой для разработки ядерного оружия в Великобритании в 1947 году и производства плутония. Здесь находилась атомная электростанция Колдер-Холл, которая была введена в эксплуатацию в 1956 году и работала до 2003 года. В 1957 году на одном из двух реакторов Селлафилда произошел пожар. В 1959 году там началось захоронение радиоактивных отходов. У комплекса есть собственная железная дорога, прачечные и свою полиция с более чем 80 собаками. В Селлафилде около 1000 зданий.

Читайте на РБК Pro
В Белоруссии появились криптоброкеры: как они работают и что могут делать
Иностранные компании в России: пять мифов об их работе сегодня
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
Детектор выгоревших: что делать, если сотрудники теряют мотивацию

The Guardian на этой неделе писала, что Селлафилд подвергся кибератаке «хакеров, связанных с Россией и Китаем».

Теги
Великобритания радиация кошки радиоактивные отходы

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Во Франции призвали увеличить норму по дозам радиации для перезапуска АЭС
Общество
В пункте переработки металлолома в Бразилии нашли радиоактивный цезий
Общество
Мужчина нашел три банки с «радиоактивным кобальтом» под Петербургом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
NYT назвала главный страх Европы из-за прихода Трампа к власти Политика, 07:02
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
Вертолеты Ка-52М нанесли удары по ВСУ на донецком направлении Политика, 06:19
Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек Общество, 06:17
Шесть человек погибли из-за торнадо в штате Теннесси Общество, 05:54
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
В Израиле допустили начало войны с «Хезболлой» после победы над ХАМАС Политика, 05:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Болгария вновь оказалась самой несчастной страной ЕС Общество, 05:07
В Москву вылетела очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян Общество, 04:36
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Госдеп сообщил о намерении помочь арестованному в России гражданину США Политика, 04:16
Госдеп США решил продать Израилю боеприпасы без одобрения конгресса Политика, 04:13
Глава Пенсильванского университета первой уволилась из-за антисемитизма Политика, 03:57
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20