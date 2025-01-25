Мэрилину Мэнсону не станут предъявлять обвинения в насилии

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) не будет привлечен к уголовной ответственности в связи с выдвинутыми против него обвинениями в домашнем и сексуализированном насилии. Об этом пишет Rolling Stone.

После четырехлетнего расследования прокуроры пришли к выводу, что обвинения в домашнем насилии против Мэнсона выходят за рамки срока давности, а обвинения в сексуализированном насилии «не могут быть доказаны вне всяких сомнений».

«Хотя мы не можем выдвинуть обвинения по этому делу, мы признаем, что сильная поддержка вовлеченных женщин помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего и сексуализированного насилия», — говорится в заявлении офиса окружного прокурора, которое цитирует издание.

Музыканта обвинили в насилии в 2021 году. Тогда о случаях абьюза со стороны Мэнсона заявила модель и актриса сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд.

Позднее в том же году фотомодель и актриса Эсме Бьянко, игравшая в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта в изнасиловании. В январе 2023 года она согласилась урегулировать иск, чтобы «продолжать жить полной жизнью и строить карьеру». Сейчас она заявила, что «глубоко разочарована» решением не предъявлять Уорнеру обвинения, но «к сожалению, не удивлена». По ее словам, «в очередной раз система правосудия подвела пострадавших».

Сам Мэнсон все обвинения отрицал.