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На Мэрилина Мэнсона вновь подали в суд по обвинению в сексуальном насилии

Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетней

На рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер) подали в суд иск по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 1990-х годах, когда только начиналась карьера певца, пишет Rolling Stone.

По данным издания, иск поступил в суд Нью-Йорка не только в отношении Мэнсона, но также и лейблов Interscope и Nothing Records, с которыми музыкант ранее работал.

Девушка, которая подала иск, рассказала, что познакомилась с Мэнсоном в 1995 году после его концерта в Далласе, ей тогда было 16 лет. Она ждала музыканта у его автобуса, а когда он пришел, то пригласил ее и еще одну девушку помладше войти внутрь и спросил их возраст, класс, домашний адрес и номер телефона. «Находясь в автобусе, ответчик Уорнер совершил различные акты сексуального насилия в отношении истицы», — говорится в тексте иска.

После этого музыкант звонил девушке и общался с ней онлайн, также он пригласил ее на свой концерт в Новом Орлеане, где вновь «подверг истицу сексуальному насилию», сообщает Rolling Stone. После 18 лет девушка опять посетила концерт Мэнсона, где также встречалась с музыкантом.

В те годы музыкант работал с лейблами Interscope и Nothing Records, истица заявляет, что они знали о поведении Мэнсона, но не противодействовали ему.

Это не первый случай обвинений в сексуальном насилии в отношении Мэрилина Мэнсона. В 2021 году модель и актриса сериала «Мир дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта в абьюзе. В 2010 году они обручились, но вскоре расстались, а через шесть лет актриса заявила, что пережила «психологическое, физическое и сексуальное насилие». В мае 2021 года фотомодель и актриса Эсме Бьянко, игравшая в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта в изнасиловании, однако в январе текущего года они урегулировали иск.

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Сам Мэнсон все обвинения отрицал. «Заявления в мой адрес — просто чудовищное искажение реальности. Я вступал в связь только с близкими мне по духу партнерами и только по обоюдному согласию», — говорил музыкант.

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Мэрилин Мэнсон сексуальное насилие обвинение в изнасиловании судебный иск
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