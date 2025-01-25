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Общество ,  
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Во Франции предложили повысить цену билетов в Лувр для гостей не из ЕС

С 1 января 2026 года для Лувра стоимость билетов в Лувр может стать дифференцированной, для посетителей не из ЕС посещение музея будет дороже. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати, ее слова передает BFMTV.

Новая политика ценообразования призвана улучшить качество обслуживания посетителей и рабочей среду сотрудников музея, поясняет телеканал.

«Условия посещения и работы в Лувре не на должном уровне. Мы годами откладываем работу, и, чем больше откладываем, тем хуже становится», — заявила Дати.

Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, заявила ранее директор музея Лоранс Де Кар. В записке к Дати от 13 января она назвала посещение музея «физическим испытанием» и подчеркнула, что посетителям не хватает мест отдыха. По ее словам, также страдают снабжение продовольствием и санитарно-гигиенические условия, которые сейчас «значительно ниже международных стандартов».

Директор Лувра обратилась к властям с просьбой о срочном ремонте здания
Общество
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

По данным Лувра на 6 января, в 2024 году 77% посетителей были иностранцами, из них 23% — американцами, 6% — китайцами. Всего музей посетили 8,7 млн человек.

Сейчас стоимость билета в Лувр составляет 22 евро. Вход для граждан ЕС в возрасте до 26 лет бесплатный. Билет дает доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам, а также к Национальному музею Эжена Делакруа в день посещения Лувра и на следующий день.

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Лувр Франция Минкультуры цены на билеты ремонт
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